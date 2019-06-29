Памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154 открыли в Сочи

В Сочи открыли памятную стелу с именами погибших при крушении самолета Ту-154.

Это двухметровая раскрытая книга, на страницах которой изображен борт с именами жертв трагедии. Памятник установлен в центре Адлера, на набережной реки Мзымта.

На открытии стелы выступили мэр города Анатолий Пахомов и заместитель командующего войсками ЮВО генерал-майор Владимир Жаров.

Церемонию посетили родственники погибших, а также медицинские служащие Минобороны и представители сирийской стороны.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года, самолет направлялся в Сирию с мирной миссией.

На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди них артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» и девять журналистов, трое из которых были сотрудниками телеканала «Звезда» - специальный корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.