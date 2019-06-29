Начавшийся в Казахстане пожар перекинулся на территорию Оренбургской области

Сильный пожар охватил Новотроицк в Оренбургской области, территория которого граничит с Казахстаном. Площадь возгорания по последним данным составляет 1,5 га.

В 10.02 часов в управление МЧС по региону поступила информация о горении сухой травы на территории Казахстана вблизи с российской границей. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что пламя распространилось на Новотроицк.

В городе введен режим ЧС, так как пламя быстро распространяется в связи с сильным ветром и высокой температурой воздуха. Существует угроза селу Хабарное.

В данный момент ведется подготовка к эвакуации 1 962 человек, из который 139 - дети.

На месте ЧП работают семь автоцистерн, шесть водовозок, из Орска направлены четыре поливомоечные машины, туда же выехал пожарный поезд. В район возгорания выехали оперативная группа Главного управления и первый эшелон аэромобильной группировки. Также приведен в готовность Ил-76 министерства обороны военно-транспортного полка.

По информации МЧС РФ, организована авиаразведка вертолетом регионального правительства. В областном ведомстве развернут оперативный штаб.