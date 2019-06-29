Потоп около Шереметьево планируют ликвидировать за ночь

Последствия подтопления около аэропорта Шереметьево планируют устранить за ночь. Из-за обильных дождей, которые прошли в Москве 28 июня, был заблокирован проезд к авиагавани.

«За ночь рассчитываем ликвидировать все последствия, но опять же в зависимости от погодных условий», - приводит слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика телеканал «360».

Подтопление было спровоцировано засором ливневой канализации, приступить к его ликвидации планируют сразу же поле того, как воду удастся откачать.

На месте работают инженерные службы аэропорта Шереметьево, а также дорожные службы Мосавтодора.