СМИ: жена премьер-министра ОАЭ сбежала с 39 миллионами долларов

Жена премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в Германию с крупной суммой денег, сообщил британский таблоид The Sun.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн покинула страну вместе с дочерью и сыном. Кроме того, она взяла с собой 31 миллион фунтов стерлингов. Сообщается, что она запросила убежища в Германии, а также подала на развод.

The Sun пишет, что принцесса сбежала еще в феврале. В это время она перестала появляться на официальных мероприятиях.

Шейх Мохаммеда бен Рашид требовал у Берлина вернуть семью, но получил отказ. Предполагается, что это стало причиной дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией, пишет The Sun.