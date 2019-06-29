Под Иркутском из-за паводка разрушены девять мостов

В пострадавших от паводка районах Иркутской области начато восстановление автомобильных дорог. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

В пяти районах Иркутской области остановлено транспортное сообщение. Затоплено 27 участков дорог, их общая протяженность составляет свыше 200 километров, 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

В настоящее время уровень воды в реках продолжает расти. Тем не менее, на региональных дорогах уже ведутся восстановительные работы.

«Работы идут на семи участках. Это автодороги в поселки Голуметь, Онот, Тунгуска (Черемховский район), в село Шелехово (Тайшетский район), село Порог (Нижнеудинский район), в населенные пункты Икей, Ишидей (Тулунский район)», - сказано на сайте правительства региона.

Специалисты устраняют размывы и засоры, а также восстанавливают движение хотя бы по одной половине дорожной части. В Нижнеудинском районе ведется восстановление моста через реку Куйт.

На сайте правительства также сказано, что в зоне затопления находятся 15 мостов. Один металлический и восемь деревянных мостов полностью разрушены, еще шесть повреждены, но их можно восстановить.

Остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, потому как затоплено почти 6 километров автодороги в Тулуне. Проезд из Иркутска в Братск и Красноярск в настоящее время невозможен.

В сообщении правительства отмечается, что в Куйтунском, Зиминском, Тайшетском районах продолжает увеличиваться число затопленных дорог. В Черемховском районе ситуация стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области из-за паводка введен режим ЧС. В зоне подтопления находится 31 населенный пункт. Из-за мощных дождей и подъема уровня рек оказались подтоплены 3 735 жилых домов, в зону затопления также попали 32 социально-значимых объекта.