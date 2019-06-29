Песков: Турции частично передадут технологии на производство С-400

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что по контракту по поставкам ракетных комплексов С-400 «Триумф» турецкой стороне будут передана часть технологий.

«Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную», - заявил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отсрочки в процесса поставки С-400 нет, а договоренности о сотрудничестве с Россией имеют большое значение. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что страны могут расширить и инвестиционное сотрудничество.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.