Путину докладывают о ситуации c наводнением в Иркутской области

Российскому лидеру Владимиру Путину докладывают о паводках в Иркутской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у него, планирует ли президент России посетить этот регион, пострадавший от паводков. Песков отметил, что пока не может точно сказать, но заверил их, что глава государства в курсе происходящего.

«Президенту докладывают», - подчеркнул Песков.

В Иркутской области из-за проливных дождей началось наводнение, в результате чего пострадало 31 поселение, а более полутысячи человек находятся в пунктах временного размещения.

В области действует режим чрезвычайной ситуации. Всего оказались подтопленными 3 735 домов, в которых проживают 9 тысяч человек. Федеральная трасса «Сибирь» была полностью перекрыта, что прервало автомобильное движение между Иркутском, Братском и Красноярском. Подтопленными оказались 16 дорог местного значения.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды погибла семья из двух человек, которые отказались от эвакуации. Около 27 тысяч человек остались без электроэнергии.