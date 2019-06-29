Улан-Удэ затопило после мощных ливней: видео

Очевидцы опубликовали видео из Республики Бурятия, где из-за обильных осадков вода затопила автомобильные дороги.

На кадрах видна эстакада, с которой льется большой объем воды. Происшествие было снято в Улан-Удэ.

На сайте ГУ МЧС по Бурятии сказано, что в Курумканском и Окинском районах Бурятии на автодорогах произошли подтопления. На трассах ведутся работы по восстановлению дорожной насыпи.

В соседней Иркутской области из-за паводка введен режим ЧС. В зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах региона. Из-за мощных дождей и подъема уровня рек оказались подтоплены 3 735 жилых домов, в зону затопления также попали 32 социально-значимых объекта. Кроме того, вода затопила 7 участков автодорог и 13 мостов.