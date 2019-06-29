Трамп пообещал «серьезно обдумать» приглашение приехать в Россию на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно обдумает предложение приехать в Москву в мае следующего года. Приглашение принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне он получил от президента России Владимира Путина во время переговоров на полях саммита «двадцатки».

«Они празднуют 75-летие победы над нацизмом. Он пригласил меня. И я сказал, что очень серьезно обдумаю это предложение», - заявил Трамп.

Он добавил, что Россия потеряла в борьбе с нацизмом намного больше людей, чем все остальные.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Трампу будет направлено официальное приглашение.