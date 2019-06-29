Ураган сорвал крышу с завода в Мордовии
Жители мордовской Рузаевки наблюдали смерч, который потрепал одно из местных предприятий.
© Видео: ulan_ude_onl, Instagram © Фото: Евгений Тюнякин, ВКонтакте
На Мордовию обрушился мощный ураган, сорвавший с завода химического машиностроения в Рузаевке крышу.
Как делятся в социальных сетях местные жители, сначала с предприятия сорвало крышу и обшивку, а затем затопило.
«Тот день мой рабочий мне запомнится на всю жизнь. Я думала все... мой последний день на заводе...», - рассказала один из работников завода порталу Mordovmedia.
В настоящее время на предприятии ведутся восстановительные работы.
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