Ураган сорвал крышу с завода в Мордовии

На Мордовию обрушился мощный ураган, сорвавший с завода химического машиностроения в Рузаевке крышу.

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Как делятся в социальных сетях местные жители, сначала с предприятия сорвало крышу и обшивку, а затем затопило.

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«Тот день мой рабочий мне запомнится на всю жизнь. Я думала все... мой последний день на заводе...», - рассказала один из работников завода порталу Mordovmedia.

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В настоящее время на предприятии ведутся восстановительные работы.

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