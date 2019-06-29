Опубликованы фото последствий взрыва газа в Коврове

СК по Владимирской области опубликовал фотографии последствий взрыва, который произошел в жилом доме в Коврове. На них видны разрушенные квартиры, балконы. Стены обгорели. В нескольких квартирах и подъезде выбиты стекла.

© СК по Владимирской области

© СК по Владимирской области

Взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажки ночью. В это время в ней находились мужчина и его родители. Хозяин квартиры погиб, пострадали 11 человек. В числе раненых - сотрудники полиции и МЧС. Они находились рядом с домом во время патруля.

© СК по Владимирской области

В Следственном комитете назвали предварительную причину ЧП в Коврове. По их версии, причиной утечки газа стали вырванные соединительные шланги, которые подходят к плите и водонагревательной колонке. Это мог сделать сын хозяина квартиры, который, по сообщению СК, накануне выписался из спецклиники.