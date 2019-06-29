Самый защищенный: «Тайфун» ВДВ
Эта машина способна на многое: как выполнять боевые задачи, так и тыловое и другие виды обеспечения.
© Видео: ТРК "Звезда"
Тайфун К-4386 с боевым дистанционным модулем калибра 30 мм имеет самый высокий уровень минной защиты в своем классе, выдерживает шесть килограмм тротила в любой точке.
Предназначен для выполнения боевых задач и задач боевого, тылового и других видов обеспечения, перевозки личного состава, воинских и других грузов.
Максимальная мощность двигателя - 350 лошадиных сил, максимальная скорость - 130 километров в час. Полная масса автомобиля - 13 500 кг. Десантируется парашютным способом.