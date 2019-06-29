То ли еще будет: в Москве за двое суток выпало более 50% месячной нормы осадков
По данным наблюдений на метеостанции ВДНХ, за двое суток выпало больше половины от месячного количества осадков, около 40 мм при норме в 75 мм.
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В Москве за 27 и 28 июня выпало более половины месячной нормы осадков, сообщается на портале «Метеоновости».
Непогода пришла в столичный регион из-за западного циклона, принесшего сильные дожди и похолодание.
«В Москве, по данным наблюдений на метеостанции ВДНХ, выпало за двое суток (27 и 28 июня) больше половины от месячного количества осадков, около 40 мм при норме июня 75 мм», - отмечают синоптики.
По данным портала, циклон отступил от Москвы на север 29 июня, поэтому к вечеру дожди могут прекратиться. А в воскресенье, 30 июня, осадки будут незначительными.
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице закончатся дожди.