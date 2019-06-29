Атомный подводный крейсер «Омск» передали в войска

В рамках форума «Армия-2019» в городе Большой Камень Приморского края, на «Дальневосточном ремонтном заводе “Звезда”» прошла торжественная передача в войска атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами «Омск» после перезарядки реактора и модернизации.

«Сегодня у нас день работы форума “Армия 2019”, и мы впервые получаем полностью отремонтированный боевой корабль, корабль находится в такой степени готовности, что послезавтра он выйдет из этой базы и погрузит боезапас, тут недалеко», - рассказал заместитель командующего ТОФ по вооружению Игорь Королев.

По его словам, в течение двух недель крейсер будет введен в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

Отмечается, что все ремонтные работы на крейсере успешно закончены. Проверку в «боевых» условиях прошли все механизмы и системы.