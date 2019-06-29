Свыше 430 тысяч человек посетили «Армию-2019» за время форума

Выставочные мероприятия пятого юбилейного Международного военно-технического форума «Армия-2019» проходят в 26 регионах страны. С начала работы площадок общее число гостей и участников составило уже 430 тысяч человек. Об этом рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Для всех желающих форум открыл свои двери 28 июня. В этот день его посетили 252 тысячи человек. 28 июня на «Армии-2019» работали представители официальных военных делегаций 31 государства. По словам Гончарова, особый интерес вызвали стенды «Рособоронэкспорта», «Вертолетов России», «Объединенной двигателестроительной корпорации», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна «Технологии машиностроения».

Всего за 4 дня работы форума уже проведено 159 мероприятий научно-деловой программы. В них приняли участие 10702 человека.

«В рамках демонстрационной программы на полигоне "Алабино", озере Комсомольское проведено 37 элементов программы динамического показа с демонстрацией огневых и маневренных возможностей вооружения, военной и специальной техники. В павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне "Алабино" и аэродроме Кубинка были представлены 304 образца ВВСТ», - заявил Гончаров.

353 специалистов привлекли к работе по отбору инновационных разработок и технологий для ВС РФ. Всего было отобрано 179. В проработке, по словам Гончаров, находится 118 разработок.