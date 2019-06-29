«Мост-убийцу» Моранди взорвали в Генуе: видео

В итальянской Генуе взорвали остатки печально известного моста Моранди, на котором в августе прошлого года погибли 43 человека. Зрелищные кадры обрушения конструкции опубликованы в социальных сетях.

На оставшихся опорах моста и дорожном полотне разметили взрывчатку. На время, пока проводилась ликвидация строения, рядом разместили баки с водой, а также включили поливные системы, чтобы строительная пыль не висела в воздухе.

Когда все подготовительные работы закончили, взрывное устройство было приведено в действие. Мост был уничтожен за несколько секунд.

Напомним,14 августа 2018 года из-за непогоды в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате обрушения погибли 43 человека.