Замминистра обороны объяснил особенности работы ремонтных мастерских и железнодорожных батальонов

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» показали ремонтные мастерские. Они строятся по модульному принципу.

«Модульность их предназначена для выполнения тех или иных видов работ, связанных с выходом тех или иных образцов вооружения и техники», - рассказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в интервью «Звезде».

По его словам, в этом направлении удалось достичь поставленных целей, но предела совершенству нет. Булгаков добавил, что работа этих мастерских будет продемонстрирована на предстоящих спецучениях и учениях «Центр-2019».

Там же покажут и перекрытие водных преград железнодорожными войсками.

«Мы на сегодняшний день уже перешли к комплектованию этих батальонов новыми железнодорожными мостами. Называет МЛЖ. На учениях мы покажем. Мы будем перекрывать в этом году очень много водных преград. Пока это секрет для войск», - сказал замминистра.

Он добавил, что все водные преграды будут перекрыты одновременно. Одну только Волгу перекроют на расстоянии четырех километров.

«Пропустим эшелоны по этому направлению. Поэтому железнодорожные войска - это та структура, которая обеспечит всю жизнедеятельность войск и страны в целом», - уверен Булгаков.

Замминистра также объяснил, почему в ВС РФ ожидают новые машины для артиллерии и сто они заменят в войсках.