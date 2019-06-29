Путин оценил работу Медведчука по освобождению пленных в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал деятельность Виктора Медведчука по освобождению пленных в Донбассе. По словам Путина, это является «хорошим примером работы», заявил он на пресс-конференции в Осаке.

«Обмены идут, совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо», - сказал Путин.

По словам Владимира Путина, если нынешняя украинская власть будет выстраивать работу в том же направлении, то можно будет многого добиться.

Напомним, после переговоров лидера оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ДНР самопровозглашенные республики в одностороннем порядке освободили четырех украинских пленных. В список освобождаемых попали Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.