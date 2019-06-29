«Контакт налажен»: Путин заявил о диалоге России и США по Сирии

Россия и США ведут диалог по ситуации в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Мы с американскими партнерами постоянно находимся в диалоге, налажен хороший контакт прямо, что называется, на земле координации наших действий, и усилия по борьбе с терроризмом - там еще очаги отдельные есть», - сказал Путин.

По его словам, работа между двумя странами идет на оперативном рабочем уровне.

Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом в первый день работы саммита G20 в Японии. За почти 1,5 часа президентам удалось обсудить не только Сирию, но и международную торговлю и контроль над вооружениями.