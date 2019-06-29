«Контакт налажен»: Путин заявил о диалоге России и США по Сирии
По словам президента России, страны находятся в постоянном диалоге по ситуации в Сирии.
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Россия и США ведут диалог по ситуации в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
«Мы с американскими партнерами постоянно находимся в диалоге, налажен хороший контакт прямо, что называется, на земле координации наших действий, и усилия по борьбе с терроризмом - там еще очаги отдельные есть», - сказал Путин.
По его словам, работа между двумя странами идет на оперативном рабочем уровне.
Владимир Путин провел переговоры с Дональдом Трампом в первый день работы саммита G20 в Японии. За почти 1,5 часа президентам удалось обсудить не только Сирию, но и международную торговлю и контроль над вооружениями.