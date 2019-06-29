Крупнейший в стране завод по изготовлению чая и кофе запустили в Дамаске

В Дамаске запустили крупнейший в стране завод по производству чая и кофе. Каждый день на рынок поставляют 6 тонн обжаренных зерен и 30 тысяч коробок с разными сортами чая. Среди стран-импортеров числятся Ливан, Тунис, Иордания, США и Россия.

Кофе сирийицы закупают за рубежом, а у себя - обжаривают, используя самое современное итальянское оборудование, а чай жители страны выращивают в предгорных районах.

Два года назад завод отбили у террористов и начали обновлять оборудование. В скором будущем планируют расширяться. Малый бизнес в Сирии сейчас активно развивается - приходом мирной жизни многие предприниматели открыли кофейни, и теперь ожидают качественный продукт по приемлемой цене.