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Замминистра обороны РФ рассказал о новых контрактах, модернизации Ка-52 и развитии форума «Армия»

Алексей Самолетов
01:30 29.06.2019
Алексей Криворучко оценил темпы поставок Су-35С в ВКС РФ, рассказал о контракте Минобороны на поставку 100 вертолетов Ми-28НМ и подлодок «Ясень», а также рассказал о модернизации вертолетов Ка-52. 
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В студии телеканала «Звезда» в парке «Патриот» на V юбилейном Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» побывал в гостях заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

- Спасибо, что нашли время зайти к нам. Понимаю, что был очень напряженный день, и тем не менее - вот сегодняшний день, что она нам дал? Насколько стало известно, буквально несколько минут назад подписаны первые серьезные соглашения.

- Сегодня на самом деле очень такое масштабное событие как для Вооруженных сил, так и для нашей оборонной промышленности. Мы сегодня подписали ряд масштабных соглашений. Это твердые контракты, даже так это будет правильнее. Это и Су-57, и современные средства авиационного поражения для этого самолета, это и две новых подводных лодки «Ясень», поэтому это серьезные объемы и серьезнейший контракт. Ну, и нельзя не отметить 100 вертолетов Ми-28НМ. Это современнейшая машина, с отличными характеристиками, поэтому мы здесь с промышленностью смогли  найти понимание по стоимости, по срокам поставок, и сегодня подписали уже твердые контракты.

- Буквально непродолжительное время тому назад мы были вместе с Вами в командировке в Комсомольске-на-Амуре и наблюдали за тем, как серийно строятся и первые Су-57, и уже ставшие известными всему миру Су-35С. И буквально несколько дней назад прошла информация о том, что поставка Су-35С в войска будет продолжаться и будет увеличиваться. Как развивается вот это взаимоотношение?

- Основная цель той поездки, на самом деле, была понять готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы это подтвердили. Мы понимаем, что никаких проблем здесь с производством не будет. Ну, а что касается Су-35, безусловно, контракты будут выполняться, идти, то есть все, что в соответствии с ГПВ. Но по этому самолету никаких проблем нет. Это серийные поставки, и все идет в графике, даже с опережением.

- Также мы с Вами говорили о том, что будет изменяться Ка-52, который очень хорошо себя зарекомендовал и по опыту эксплуатации во время сирийского конфликта. Когда наши Воздушно-космические силы помогали сирийской армии в работе именно на сирийской территории, выяснилось, что машина требует обновления. Как сегодня идет эта работа, что происходит с машиной?

- Открыта опытно-конструкторская работа. Все это призвано значительно повысить характеристики, как самого вертолета, так и вооружения. И мы планируем эту работу завершить в ближайшее время, и уже в следующем году заключать новый контракт уже на вертолет Ка-52М.

- Здесь же на форуме идет очень много разговоров о том, что на многих представленных образцах бронетанковой техники, легкой бронетанковой техники будут меняться прицельно-навигационные комплексы. Мы буквально вот на днях были свидетелями того, как обновился комплекс «Сосна», который тоже принимается на вооружение. Как идет развитие сейчас? В какую сторону ? Скажем так, в сторону искусственного интеллекта, пополнения дополнительных возможностей, либо в сторону прицельно-навигационного оборудования?

- Всегда это комплекс мероприятий, и эти работы ведутся постоянно. Любой образец техники через какое-то время требует доработок, усовершенствований. Если говорить о последнем времени, безусловно, главный тренд - это искусственный интеллект. Нельзя обойтись и без новой оптики - это само собой разумеющееся. Но также уже у нас внедряется, уже внедрено на многих образцах, элементы и решения на основе искусственного интеллекта, то, что помогает работать с этой техникой.

- Говоря в общем о форуме, об общем рисунке сегодняшнего юбилейного форума. Вот на ваш взгляд, чем сегодняшний форум отличается от того, что был год назад?

- Форум развивается. Каждая следующая выставка становится более масштабной, но если вот говорить об отличиях: серьезно растет уровень, скажем так, переговоров, обсуждений, международного сотрудничества, взаимодействия предприятий. Форум, конечно, - это уникальная площадка, позволяющая вести такого рода работу не только в виде переговоров, но и смотр образцов, в том числе и возможность их испытать, ну и что-то использовать или посмотреть на полигоне. Это уникальная площадка, и она развивается. И таких площадок в мире больше нет.

- Я не открою, наверное, секрет , если скажу, что особый интерес сегодня руководство Министерства обороны проявляет к тем разработкам, которые делают молодые ученые и молодые профессионалы из научно-производственных рот в технополисе «ЭРА». Что на Ваш взгляд сегодня для этих молодых людей оказывается главной мотивацией?

- Безусловно это развитие, творчество. Им интересно что-то новое, и это такая уникальная площадка для отработки каких-то новых идей, которые не сразу, наверное, обычным путем бы реализовывались в промышленности. Ну, и плюс это такая уникальная платформа для поиска кадров, как для Министерства обороны, так и для предприятий промышленности. Многие из тех, кто служит в ротах, их уже заранее «бронируют», уговаривают приходить к ним работу, и это очень хороший тренд людей, которые именно нацелены на оборонку, на эти исследования. Это замечательно.

- Ну, конкурс 17 человек на место уже сам за себя говорит. Вообще молодежь, которая сегодня идет в армию, какой она вам видится? Вот что Вы видите, какое отличительное качество?

-Ну, конечно, сейчас служба на этой сложной технике требует гораздо большей подготовки, поэтому, конечно, люди, кто идет, уже должны идти осознанно. Потому что техника, которая поступает в войска, она уже очень сложная и требует серьезной подготовки.

- Наверное, главная мотивация - это люди, которые понимают, что происходит в стране, хотят ее защищать?

- Конечно, главное всегда это люди.

- Конечно же. Ну, что же нам остается сейчас только поздравить Вас с заключенными контрактами и сказать огромное спасибо за ту работу, которая проведена. Потому что это действительно и новые рабочие места, и новые идеи, и новые тренды, которые активно поддерживает Министерство обороны, а люди получают возможность реализовать свои идеи в очень профессиональном сообществе.

- Ну, это и серьезный рост возможностей Вооруженных сил тоже.

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