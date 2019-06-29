Глава МЧС проводит осмотр зоны затопления в Иркутской области

Глава МЧС России Евгений Зиничев проводит осмотр наиболее проблемных районов, оказавшихся в зоне подтопления в Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас обстановка в регионе стабилизируется и вода понемногу освобождает дома, но в некоторых населенных пунктах ситуация остается напряженной.

В 31-м населенном пункте 4 муниципальных районов Иркутской области (Нижнеудинский, Чунский, Тайшетский и Тулунский) подтоплены 3 735 жилых домов с населением 9 063 человека, 32 социально-значимых объекта, 3 747 приусадебных участков. В зоне подтопления оказались 17 участков автомобильных дорог.

«Введено ограничение для грузового транспорта на участке с 1277 км по 1427 км и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 км ФАД Р-255 “Сибирь”», - сказано в сообщении МЧС.

Для ликвидации последствий ЧС и оказания помощи населению задействованы силы и средства спасательных, пожарно-спасательных формирований МЧС России и учреждений области в количестве 577 человек, 49 плавсредств и 125 единиц техники.

Также в зоне паводка работает авиационная группа в количестве 6 вертолетов Ми-8.

Были развернуты 32 пункта временного размещения вместимостью свыше 13 тысяч человек.

В ГУ МЧС открыт телефон горячей линии, за сутки было обработано 116 обращений граждан.

За последние 2 часа в верховьях рек Уда, Ия, Бирюса наблюдается падение уровней воды.

В настоящее время мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются.