Путин заявил о дальнейшем участии России в работе «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе будет продолжена работа в «нормандском формате».
«Мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем, говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня и о продолжении работы в "нормандском формате"», - прокомментировал Путин диалог с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент заявил, что он согласен с канцлером в необходимости использовать все инструменты по урегулированию ситуации.
Он также добавил, что хоть понимание необходимости продолжать такую работу есть, о предстоящих встречах еще предстоит договориться.
«Сроки надо согласовать, и в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером», - сказал президент РФ.
По его словам, о конкретных шагах предстоит договориться уже представителям МИД.