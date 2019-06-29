Путин ответил Элтону Джону на письмо об отношении в России к ЛГБТ

Президент России Владимир Путин прокомментировал открытое письмо известного певца Элтона Джона, отметив, что он заблуждается, и в России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное. Об этом он сказал на пресс-конференции в Осаке.

Ранее в интервью газете Financial Times Путин сказал, что либеральная идея изжила себя, поскольку вступила в конфликт с интересами большинства населения. Он отметил, что все точки зрения имеют право на существование и в России ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Вы вспомнили Элтона Джона - я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле, он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем», - отметил глава государства.

Британский исполнитель Элтон Джон написал открытое письмо Путину, где заявил, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое», - подчеркнул президент РФ.

Путин напомнил, что в стране есть закон, за который РФ «все шпыняют», а именно - о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.