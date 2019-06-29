В США разрешили продавать свое оборудование Huawei

Американские компании смогу продавать одному из мировых лидеров производства смартфонов и ноутбуков Huawei свое оборудование. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности», - сказал глава США.

На вопрос, означают ли эти меры то, что компанию уберут из «черного списка», Трамп ответил: «Мы говорим об этом».

Президент США в мае 2019 года подписал указ, согласно которому администрация сможет блокировать иностранные технологические компании, если они угрожают национальной безопасности. В «черный список» попала компания Huawei.