В США разрешили продавать свое оборудование Huawei
Это касается оборудования, которое, по словам Дональда Трампа, не несет угрозы нацбезопасности.
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Американские компании смогу продавать одному из мировых лидеров производства смартфонов и ноутбуков Huawei свое оборудование. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности», - сказал глава США.
На вопрос, означают ли эти меры то, что компанию уберут из «черного списка», Трамп ответил: «Мы говорим об этом».
Президент США в мае 2019 года подписал указ, согласно которому администрация сможет блокировать иностранные технологические компании, если они угрожают национальной безопасности. В «черный список» попала компания Huawei.