«Информацию запрошу»: Путин прокомментировал ситуацию с руководством «Рольфа»

Президент России Владимир Путин дал комментарий относительно уголовного дела в отношении руководства группы компаний «Рольф», которых подозревают в финансовых махинациях.

«В отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз слышу», - заявил Путин.

По его словам, это не та информация, которую ему сообщают в режиме онлайн. Он добавил, что не может контролировать все подобные дела, но пообещал запросить всю информацию.

«Я с ним не знаком, ничего не знаю о его бизнесе и никак не могу прокомментировать - справедливо или несправедливо. То, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать какую-то противоправную деятельность - это очевидно. Я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию», - сказал президент.

В дилерских центрах «Рольфа», находящихся в Москве и Санкт-Петербурге, сотрудники ФСБ и СК провели обыски. Руководителей компании подозревают в валютных махинациях и выводе денежных средств за рубеж. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова. Он сейчас находится за границей. Обвинения предъявлены и главе департамента развития Анатолию Кайро. Басманный суд Москвы заключил его под домашний арест.