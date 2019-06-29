Путин об отношении к зарубежным партнерам: как они к нам, так и мы к ним

На пресс-конференции Владимира Путина по итогам первого дня саммита «большой двадцатки» в Осаке зашла речь об отношениях России с зарубежными партнерами. Как заявил президент, отвечая на заданный вопрос, действия России всегда будут зеркальными.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», - заявил президент РФ.

Комментируя слова британского премьера Терезы Мэй о том, что восстановление Великобритании и России возможно только после прекращения «агрессивной политики» России, Путин заметил, что у нашей страны никогда не было подобных намерений.

«Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было», - сказал Путин.

Ранее Владимир Путин также рассказал о своей встрече с британским премьером Терезой Мэй в первый день саммита в Осаке.