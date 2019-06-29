Россия и Саудовская Аравия поддержали продление сделки ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия договорились о единой позиции по судьбе сделки ОПЕК+. Обе страны будут выступать за ее продление. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам саммита G20.

«Хочу вас проинформировать - это, наверное, для рынка имеет значение определенное - мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия», - заявил глава РФ.

Договор планируется продлить с сохранением текущих объемов сокращения добычи.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с 2017 года. Ее дальнейшую судьбу обсудят 1-2 июля в Вене. Владимир Путин не назвал сроки, на которые сделка может быть продлена. По его словам, это будет шесть или девять месяцев.