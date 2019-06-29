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Путин пригласил мировых лидеров на 75-летие Победы

Василиса Морозова
11:32 29.06.2019
Президент РФ Владимир Путин пригласил мировых лидеров в Россию на празднование 75-летия Победы в 2020 году.
Путин пригласил мировых лидеров на 75-летие Победы
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что мировые лидеры сами решат, приезжать ли им на 75-летие победы в Великой Отечественной войне, российская стороны – пригласит. Об этом он заявил на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.

«Приедут или не приедут - это не наш вопрос. Наш вопрос - пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам. Мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет - это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае», - сказал российский лидер.

По его словам, в Москве всегда подчеркивают роль и значение российских союзников во времена борьбы с нацизмом. Путин подчеркнул, что Россия считает предстоящую дату важнейшим событием.

«Не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. Если мы придадим это забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов будет возрастать», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа на 75-летний юбилей Победы, который состоится 9 мая 2020 года в Москве. 

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