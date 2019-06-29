Путин о ситуации в Керченском проливе: украинская сторона признала провокацию с их стороны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину будут решать в спокойном рабочем режиме. Об этом он заявил на пресс-конференции в Осаке в рамках саммита G20.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», - пояснил Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть украинских моряков

Ранее российский лидер сообщил, что тема поднималась во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, пока решения по теме нет, поскольку нужно дождаться вердикта суда. При этом, как отметил Путин, освобождение украинских моряков не должно быть связано с внутриполитической украинской тематикой и предвыборной кампанией.

«Уже вновь назначенный начальник Генштаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Ну, это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие», - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что украинские моряки просто исполняли приказ, что понимает российская сторона, однако «они нарушили российский закон».

Также президент РФ заметил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков.

Напомним, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе три украинских военных судна были задержаны и конфискованы после того, как корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ. Моряки украинского флота были задержаны.

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. МИД РФ заявил, что Киев использует случившееся в своих внутриполитических целях.