Психологи МЧС оказывают помощь людям в зоне паводка в Иркутской области

В пунктах временного размещения людей психологи МЧС России осуществляют помощь с оказанием индивидуально-психологической помощи и групповой психологической поддержки. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

К работе привлечены психологи от ГУ МЧС России по Иркутской области и специалисты-психологи РСЧС. В 8 случаях оказана экстренная психологическая помощь.

В круглосуточном режиме работает телефон горячей линии ‪8-3952-399999. По нему граждане могут получить любую информацию о паводковой ситуации, а также психологическую помощь.

Всего на телефон горячей линии поступило 767 обращений.

По данным МЧС России, в 31-ом населенном пункте Иркутской области оказались подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, 32 социально-значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Кроме того, в зоне подтопления находятся 17 участков автомобильных дорог.

В зону бедствия прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, он проводит осмотр наиболее проблемных районов. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС продолжаются.