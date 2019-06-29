«Там произвол»: Путин дал оценку делу Голунова

Президент России Владимир Путин назвал произволом дело в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам прошедшего в японской Осаке саммита G20.

«Что касается ситуации с Голуновым, там не несправедливость, там произвол. Это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», - заявил глава России.

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Свою вину журналист не признал. По решению Никулинского суда, его отправили под домашний арест. После проведения комплексных экспертиз 11 июня Голунова освободили и сняли с него все обвинения. После этого Владимир Путин подписал указы об освобождении от должностей генерал-майора полиции Андрея Пучкова и генерал-майора полиции Юрия Девяткина.