Путин о встрече с Мэй: премьер жестко ставила вопрос о Скрипалях

Владимир Путин провел пресс-конференцию для журналистов по итогам первого для саммита в Осаке. В частности, президент России рассказал о своей встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

По словам Путина, Мэй во время беседы с ним жестко задала вопрос об отравлении Скрипалей. Речь об этом шла и в интервью британскому изданию The Financiаl Times, которое Путин дал накануне саммита.

«Интерес к теме Скрипалей был спровоцирован интервью The Financiаl Times, премьер жестко ставила вопрос, я вынужден был отвечать», - пояснил на пресс-конференции российский лидер.

Также Владимир Путин констатировал, что несмотря на то, что Тереза Мэй покидает свой пост, встреча с ней была очень нужна.

«Это маленький шаг, но в позитивном направлении. Даром он не пройдет», - заметил президент.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, до нынешней встречи с Мэй была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положителен, сказал Песков.