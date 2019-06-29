В Тулун направлено около тонны гумпомощи от жителей Иркутска

Жители Иркутска собрали почти тонну гумпомощи для пострадавшего от наводнения Тулуна на пункте сбора, который организовало региональное отделение «Единой России», это питьевая вода, продуты, предметы гигиены и теплые вещи. Помощь уже отправили пострадавшим.

«За два дня иркутяне принесли в региональное отделение около тонны гуманитарной помощи», - рассказали ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии. «Машина с гуманитарной помощью в субботу отправилась в Тулун», - заявили в пресс-службе.

В региональном отделении добавили, что сбор гуманитарной помощи продолжается, после информации об ухудшении паводковой обстановки иркутяне начали активнее нести продукты питания и вещи.

В Тулуне с населением около 42 тысяч человек на утро 29 июня под водой оказались 887 жилых домов, в них проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС проводит поисково-спасательные работы. Паводок на территории Иркутской области начался из-за сильных дождей, в регионе введен режим ЧС.