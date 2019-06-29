В Индии стена жилого комплекса рухнула на бараки с людьми
В штате Махараштра на севере страны ливень привел к обрушению 23-метровой стены жилого комплекса.
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В индийском городе Пуна (штат Махараштра) спасатели устраняют последствия обрушения 23-метровой стены жилого комплекса, рухнувшей в результате сильного ливня. Стена упала прямо на металлические бараки, в которых проживали рабочие.
ЧП унесло жизни 15 человек, еще трое пострадали. Среди погибших четверо детей и женщина, сообщает канал NDTV.
Под стеной оказались погребены также припаркованные автомобили. Инцидент произошел около 1.45 по местному времени. На место тут же выехали бригады спасателей. Трое пострадавших уже доставлены в местную больницу.