В Индии стена жилого комплекса рухнула на бараки с людьми

Под стеной оказались погребены также припаркованные автомобили. Инцидент произошел около 1.45 по местному времени. На место тут же выехали бригады спасателей. Трое пострадавших уже доставлены в местную больницу.

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