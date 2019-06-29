Главы МИД России и США начнут консультации по СНВ-III

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что главам МИД поручено начать консультации по СНВ-III.

«Что касается СНВ-III, поручили министерствам иностранных дел и нашей страны, и со стороны США, чтобы они начали консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-III, я пока не знаю, пока рано говорить», - заявил Путин, комментируя результаты G20.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в первый день саммита «двадцатки» в японской Осаке. Главы государств поговорили об обстановке в Сирии, международной торговле и вопросах разоружения и стратегической стабильности.

Договор СНВ-III 8 апреля 2010 года подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу с 5 февраля 2011 года. Договор предполагает меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. СНВ-III подписали сроком на 10 лет с возможностью продления на 5 лет.