Путин сообщил, что обсудил с Трампом освобождение украинских моряков

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом поднималась тема освобождения украинских моряков.

«Тема поднималась - я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке"», - сказал Путин.

По словам президента РФ, решения по данному вопросу пока нет, так как необходимо дождаться вердикта суда по делу об инциденте в Керченском проливе.

«Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой», - добавил глава государства.

Напомним, три военных украинских корабля 25 ноября 2018 года незаконно пересекли государственную границу РФ, опасно маневрируя, не подчинялись требованиям российских властей. Экипажи кораблей были задержаны, а катера и буксир арестованы.

МИД России решил обжаловать решение Международного морского трибунала, постановившего освободить украинских моряков.