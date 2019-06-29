Меркель рассказала о своем здоровье после приступов

Канцлер Германии Ангела Меркель, почувствовавшая себя плохо во время недавних официальных встреч, ответила на вопрос журналистов о своем здоровье. Он был задан ей во время саммита «большой двадцатки» в Осаке.

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного я сказать не могу. Я чувствую себя хорошо», - цитирует Меркель агентство DPA.

Напомним, немецкому канцлеру стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня. Ангела Меркель не могла унять сильный приступ дрожи, который произошел в то время, как на мероприятии звучали государственные гимны двух стран. В последствие канцлер объяснила это обезвоживанием, объяснив, что ей стало значительно лучше после трех стаканов воды.

Повторный приступ случился с Меркель 27 июня во время встречи с президентом ФРГ. Помощники тут же принесли фрау стакан воды, но она от него отказалась.