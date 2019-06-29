Пострадавшие от паводка под Иркутском смогут восстановить документы без очереди

Жители Иркутской области, которые пострадали от паводка, смогут восстановить утраченные документы без очереди.

«Основной приоритет будет в выдаче пострадавшим всех документов по линии МВД, утраченных в процессе наводнения. Вплоть до того, что люди будут без очереди приходить и все очень быстро получать», - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что пока нет данных об обращениях потому, как вода еще не ушла из затопленных домов.

В МВД уточнили, что наиболее остро этот вопрос встанет, когда речь пойдет о компенсационных выплатах, тогда будет формироваться список пострадавших будет. Отмечается, что в ведомстве готовы уже сейчас начать работу по любым обращениям.

По информации МЧС России, из-за сильных дождей в Иркутской области в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Чунском. Оказались подтоплены 3735 жилых домов, в них проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.