Путин: России планирует вывести отношения с Египтом на новый уровень

Российский президент Владимир Путин заявил на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках G20 о планах вывести отношения двух стран на новый уровень. Об этом пишет РИА Новости.

«Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», - сказал глава государства, отметив, что это предусмотрено Договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который Москва и Каир подписали в октябре 2018 года.

Путин поблагодарил президента Египта за помощь в подготовке саммита «Россия-Африка», который пройдет осенью в Сочи. Российский лидер выразил надежду, что стороны вместе поспособствуют получению нового импульса в развитии отношений между Россией и странами Африки.

Абдель Фаттахом ас-Сиси же заявил, что уделяет особое внимание отношениям с РФ, отметив их «особую ценность», в том числе в экономической сфере, торговле и антитеррористической безопасности.