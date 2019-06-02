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На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму

Виктория Косогляденко
10:06 02.06.2019
Корреспондент «Звезды» побывала на границе Крыма - ровно 12 миль суверенной территории, где постоянно дежурят морские патрули береговой охраны, которые следят, чтобы не было нарушителей.
© Видео: ТРК "Звезда"

Российские пограничники 28 мая отметили свой профессиональный праздник. В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что «к погранслужбе предъявляются особые требования, ведь границы России - самые протяженные в мире, а задача - охранять их по всему периметру». Говорят, что где-то есть спокойная граница, но это точно не относится к Крыму.

Корреспондент «Звезды» побывала на границе Крыма - ровно 12 миль суверенной территории, где постоянно дежурят морские патрули береговой охраны, которые следят, чтобы не было нарушителей.

Свою службу тут несет, среди прочих, сторожевой корабль 4-го ранга «Кречет», у которого состоялся первый тактический выход. Этот многофункциональный сторожевик был принят в состав группировки пограничных сил весной 2019 года. Системы его бортового контроля позволяют отследить любой, даже самый маленький объект еще на подступах к нашим границам.

Еще один помощник пограничников - катер-перехватчик «Мангуст». Он используется в случаях, когда необходимо догнать и обойти кого-то. «Мангуст» показал всем, на что способен, в конце ноября прошлого года, когда преследовал украинские военные катера, незаконно вторгшиеся на российскую территорию.

Украинские катера, напомним, планировали проход под Крымским мостом - без заявок и согласования со службами контроля трафика. В этом районе, где сейчас глиссирует патруль, нарушители попытались оторваться от пограничников, но не вышло, и их настигли в считанные минуты.

«Береговая охрана погранслужбы ФСБ России извлекла опыт событий 25 ноября 2018 года, связанный с провокацией кораблей ВМС Украины, и способна в случае необходимости данный опыт применить повторно. Безопасность судоходства и мореплавания в Керченском проливе в том числе обеспечивается надежностью технических средств. Погрануправление в случае повторной провокации будет действовать в строгом соответствии с международным и российским законодательством», - рассказал сотрудник Пограничного управления ФСБ Алексей Литвиненко.

Другой резонансный случай в районе Керченского пролива произошел 21 января, когда случился пожар на нефтеперевозящих танкерах. С полными трюмами горючего они вспыхнули как спички, и потушить огонь на борту не удавалось больше месяца.

На новых кораблях погранслужбы учли и этот печальный опыт. Новые суда береговой охраны оборудованы системой пожаротушения. Нашему корреспонденту удалось снять, как она работает.

Мыс Фонарь на западе полуострова является крайней точкой суши, откуда морские ворота всегда на виду, и где встречаются два моря - Черное и Азовское. Интенсивное судоходство, Крымский мост и узкий фарватер - основные причины, по которым этот район у пограничников остается на особом контроле. 

Охрана южных границ - это и есть основное предназначение базы Крымского погрануправления. Зона ответственности - два моря и почти 600 км, не считая сухопутных рубежей, где от заставы до заставы - тоже сотни километров. И каждый участок круглосуточно находится под надежной защитой.

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