Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Грузинская диаспора попросила президента России Владимира Путина возобновить авиасообщение с Грузией. Открытое письмо к российскому лидеру написал президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгий Цурцумия.

«Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными», - говорится в сообщении на сайте автономии.

Цурцумия отметил, что грузины, живущие в России, хотят мира и дружбы между народами. Он добавил, что грузинская диаспора встревожена тем, что введенные запреты негативно отразятся на простых людях, а вовсе не на политиках.

Он считает, что в последнее время отношения между двумя странами улучшались, но есть определенные силы, которые заинтересованы в конфликте между Москвой и Тбилиси. Кроме того, по мнению представителя диаспоры, некоторые чиновники и общественные деятели могут воспринять запрет на перелет в Грузию, как сигнал для травли грузин.

Цурцумия назвал неуместными заявления о том, что якобы Россия организовала митинги в Грузии и призвал страны сесть за стол переговоров.

Двадцатого июня грузинская оппозиция организовала протестные акции после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы атаковали российскую делегацию, потребовали отставки спикера парламента. Начались столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадали 240 человек.

На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении авиасообщения с Грузией.