Дождь и сильный ветер обрушатся на Москву

Ливневые дожди обрушатся на столичный регион в ночь на 29 июня. Обильные дожди ожидаются с полуночи до 10 утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Ненастье будет сопровождаться шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

Ведомство просит всех водителей сохранять скоростной режим и быть аккуратными на дорогах. Рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и не парковать автомобили возле деревьев.