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Путин объяснил Западу, что в Венесуэле нет российских войск

Валентина Пескова
09:10 28.06.2019
Российский лидер дал интервью газете The Financial Times в лице редактора Лайонела Барбера и главы московского бюро Генри Фоя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ

Россия не имеет отношения к тому, что происходит в Венесуэле. Это объяснил в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Осаке президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию The Financial Times. С президентом встретились редактор Лайонел Барбер и глава московского бюро Генри Фой.

На вопрос журналистов, что же тогда делают в Каракасе российские советники, Путин пояснил, что Россия еще при президенте Чавесе продавала Венесуэле оружие. Это делалось абсолютно легально, как делают и другие страны.

«У нас есть контракты, в контрактах прописано, что и как мы должны делать по обслуживанию этой военной техники, что мы должны обучить там специалистов, мы должны поддерживать в нормальном состоянии боеспособном технику и так далее. Мы ее обслуживаем, эту технику. Я уже много раз и нашим американским партнерам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают», - пояснил президент России.

При этом Путин попытался донести до американских журналистов, что Россия не руководит действиями президента Николаса Мадуро.

«Мы не лезем туда, это не наше дело. Мы вложили туда несколько миллиардов, наши компании вложили туда несколько миллиардов, в основном в нефтяной сектор. Ну и что? Другие страны тоже вкладывают», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что со стороны складывается такое впечатление, будто бы в Венесуэле все держится на «российских штыках».

 «Это неправда, это не имеет ничего общего с действительностью. Где все эти самопровозглашенные президенты, лидеры оппозиции? Кто‑то убежал в посольства иностранные, кто‑то куда‑то спрятался, кто‑то еще куда‑то спрятался. Мы‑то здесь при чем? Это венесуэльцы сами должны там разобраться между собой, вот и все», - заявил Путин.

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