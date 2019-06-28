В МЧС предупредили о сильном дожде и ветре в Москве

Главное управление МЧС по Москве экстренно предупредило, что на Москву в ближайшие часы надвигается сильный дождь и ветер и, возможно, град.

«В ближайшие два часа с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Водителей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Синоптики обещают, что с 27 по 29 июня в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Москву вернется тепло с 1 июля.