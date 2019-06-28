Форум «Армия-2019» открылся для всех желающих

Новейшие образцы военной техники теперь смогут увидеть все желающие. И не только увидеть, но потрогать и даже забраться на танк или БТР. Форум «Армия-2019», который до этого был доступен только специалистам, сегодня открывает двери для всех желающих. И таких желающих за три дня там ждут не меньше миллиона.

Здесь есть и боевая машина пехоты на самой современной платформе, и зенитно-ракетная пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Витязь». Буквально на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что завершена только разработка этой системы. И вот здесь она уже представлена в железе. Образец уже прошел испытания. Это, в первую очередь, говорит об уровне экспозиции здесь, в парке «Патриот». В ближайшие три дня она будет работать в режиме открытых дверей для массового зрителя.

Главная фишка парка «Патриот» и форума «Армия» - что все можно потрогать, сфотографироваться, залезть на технику. Это касается и экспозиции под открытым небом, и образцов, находящихся в павильонах.

Для всех желающих начнет работать и стрелковый клуб. Здесь тульские оружейники, представители концерна «Калашников» покажут свои новинки, уже хорошо зарекомендовавшие себя образцы. Из всего этого также можно стрелять.

Для тех, кто приедет с детьми, в центре военно-тактических игр подготовили интерактивную программу. Там можно играть в лазертаг и страйкбол.

Сегодня пройдет и динамический показ на полигоне «Алабино». Это уже ставшая визитной карточкой программа «Вежливые люди» с использованием всевозможной техники, бронетехники, в первую очередь. Запланированы полеты «Русских витязей», пилотажной группы «Беркуты» на вертолетах Ми-28 «Ночной охотник». Сегодня не самая приятная погода для летной программы, но пока никакой отмены нет.