Путин раскрыл данные по объемам добычи нефти в России

Договоренности России с Саудовской Аравией и вообще с ОПЕК в целом по стабилизации добычи нефти сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на нефтяном рынке. Об этом заявил Владимир Путин в обширном интервью британской газете The Financial Times.

По словам президента, количество добываемой нефти в России составляет 11,3 миллиона баррелей в сутки.

«Как вы знаете, Россия не является членом ОПЕК, хотя мы, конечно, один из крупнейших производителей. Мы добываем сегодня, по‑моему, 11,3 миллиона баррелей в сутки. Правда, Штаты сейчас нас уже немножко обогнали», - объяснил Путин.

Путин отметил, что в целом в стабилизации ситуации на рынке заинтересованы как страны - производители энергоресурсов, так и ее потребители.

«На мой взгляд, чего сегодня точно не хватает, это стабильности. А наши договоренности с Саудовской Аравией, с другими участниками-членами картеля, они, безусловно, этой стабильности способствуют», - заявил президент.

Владимир Путин пояснил, что будет или нет Россия продлевать действующее соглашение по добыче нефти, станет известно в ближайшее время. При этом, кардинальный всплеск цены или ее чрезвычайно драматическое падение не приведут к стабильности на рынке и не будут способствовать инвестициям, отметил лидер России.