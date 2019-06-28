Встреча глав США и РФ завершилась в Осаке

В первый день форума G20 в Осаке прошла встреча глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа лидеров двух стран завершилась спустя 1,5 часа, сообщили РИА Новости.

Путин и Трамп общались в выставочном комплексе «Интекс», формальным хозяином встречи выступил глава США. Общение глав государств началось в 08.03 по московскому времени.

До этого лидеры России и Штатов обменялись приветствиями перед официальным открытием G20 в японской Осаке.