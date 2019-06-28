Дедолларизация: Россия и Китай договорились о расчетах в рублях и юанях

Россия и Китай будут осуществлять расчеты в национальных валютах (рублях и юанях). Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах.

Как пишет газета «Известия», после подписания соглашения ранее прописанные в долларах соглашения перейдут на расчеты в рублях и юанях. При этом осуществлять платежи будут только ВТБ и Торговый банк Китая.

Отмечается, что уже создаются специальные механизмы для того, чтобы Москва и Пекин отказались от доллара и перешли на рубль и юань. В ближайшие годы доля расчетов с Китаем в рублях может вырасти с 10% до 50%.

В прошлом году товарооборот между Россией и Китаем составил 107 млрд долларов, что следует из данных ФТС. Доля рубля и юаня составила 11% по экспорту из РФ, 24% по импорту из Китая.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в нацвалютах.