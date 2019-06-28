Путин призвал обеспечить безопасность КНДР

Российский президент Владимир Путин привез мировое сообщество с уважением относится к обеспокоенности КНДР своей безопасностью и найти способ ее гарантирования Пхеньяну. Как он сказал в интервью британскoй газете Financial Times, необходимо подумать, как обеспечить безусловную безопасность КНДР.

«От того, признаем мы Северную Корею в качестве ядерной державы или нет, количество ядерных боезапасов у нее не уменьшится. Нам нужно исходить из реалий, а реалии таковы, что это в принципе представляет угрозу для международного мира и безопасности», - отметил Путин.

По словам российского лидера, после трагических событий в Ливии, в Ираке у многих стран появилось естественное желание обеспечить свою безопасность любой ценой.

«Нам нужно сейчас говорить не о том, как нам заставить Северную Корею разоружиться, а нужно подумать о том, как обеспечить безусловную безопасность КНДР, как сделать так, чтобы любая страна в мире.. чувствовала себя в безопасности», - добавил глава государства.

Путин пояснил, что необходимо сделать так, чтобы каждое государство в мире чувствовало себя защищенным нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения.

«Нужно подумать о гарантиях, и на этой базе вести переговоры с Северной Кореей. Набраться терпения, проявляя к ней уважение, с одной стороны, а с другой стороны, понимая угрозы, которые в этой связи возникают, в связи с ядерным статусом и наличием ядерного оружия», - заключил президент РФ.

Владимир Путин допустил, что данная ситуация чревата какими‑то непредсказуемыми вариантами развития событий, и призвал избегать этих непредсказуемостей.